Arte, musica e buon cibo: torna la festa della Filarmonica di Comerio

Un fine settimana all’insegna del divertimento e della riscoperta del territorio.Torna l’appuntamento tradizionale con la festa della Filarmonica di Comerio, che quest’anno propone la visita guidata gratuita di un gioiello poco noto del territorio: la Chiesa romanica di S. Ambrogio a Barasso.

La festa prevede due serate di musica dal vivo dalle ore 21, buon cibo dalle ore 19, anche domenica 27 a pranzo alle 12, e tanto divertimento. La visita guidata alla Chiesa di S.Ambrogio partirà domenica mattina alle 9:30 dall’area feste . I fondi raccolti come sempre andranno a sostegno delle attività didattiche della Banda per bambini e ragazzi. Per altre informazioni visitare www.bandadicomerio.it