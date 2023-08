Asfalti e sistemazione delle strade, inizio autunno di lavori a Casciago

Autunno di lavori a Casciago. Si parte a settembre con le asfaltature e il ripristino dei marciapiedi in via Manzoni, nel tratto che dalla stazione ferroviaria arriva fino al cimitero di Morosolo: entro il 24 settembre, questa la tempistica fissata dal Comune, la fine dei lavori dopo mesi “di passione” dovuti a diverse tipologie di interventi, dal rifacimento delle fognature agli interventi di Open Fiber, Le Reti ed Enel che hanno “martoriato” quel tratto di strada.

A Morosolo saranno poi conclusi i lavori in via Verdi e in via San Girolamo Emiliani, dove Enel deve procedere al ripristino dopo gli interventi delle ultime settimane. A breve partiranno poi i lavori sul verde e quelli per l’efficientamento energetico alla scuola di Morosolo

L’illuminazione è stata invece completata, con l’intervento di EnelX che ha portato il cambio di tutti i punti luce del paese. Manca all’appello solo la via Campo dei Fiori che verrà ultimata entro fine settembre: in questo caso c’è stato un problema di consegna legatio alla sede operativa del fornitore, in una zona dell’Emilia Romagna alluvionata lo scorso luglio. Se ci fossero problemi o guasti agli impianti di illuminazione, si può contattare EnelX.