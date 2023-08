Aspettando Ferragosto in piazza Albinola, a Viggiù si balla con i grandi successi della musica disco

Per chi non è in vacanza e per tutti quelli che amano ballare, il Comune di Viggiù e la Filarmonica Puccini organizzano per lunedì 14 agosto FerraDisco un pomeriggio di musica con il djset di Street Radio Station.

L’appuntamento con i grandi successi di musica disco e non solo è alle 18 in piazza Albinola.