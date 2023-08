Assaggio di slam per Mattia Bellucci, via alle qualificazioni degli U.S. Open

Mattia Bellucci prova a dare una svolta al proprio 2023, iniziato con il botto (primo turno disputato agli Australian Open) e poi proseguito tra alti e bassi seppure a un livello altissimo. Oggi il mancino di Castellanza è il numero 184 al mondo dopo essere stato anche il 142 a fine gennaio, dopo la bella impresa di Melbourne.

L’occasione odierna però è ghiotta: Bellucci è infatti a New York e si appresta a disputare le qualificazioni per gli U.S. Open, il quarto e ultimo torneo del grande slam previsto nella stagione tennistica. Il cammino prevede tre turni in diversi tabelloni a eliminazione diretta: chi arriverà in fondo guadagnerà l’accesso al torneo principale oltre che un corposo contributo finanziario e punti d’oro per il ranking ATP.

In Australia Bellucci riuscì a superare le “quali” per poi perdere al primo turno contro Bonzi; al Roland Garros si fermò subito mentre a Wimbledon arrivò sino al terzo match per fermarsi contro lo svizzero Stricker in quattro set. A Flushing Meadows, la sede degli internazionali a stelle e strisce, si gioca sul cemento che è una superficie favorevole all’allievo di Marco Chiappini e del padre Fabrizio.

Ad attenderlo dall’altro lato della rete ci sarà un avversario molto esperto, il kazako Mikhail Kukushkin che a 35 anni si trova “solo” al numero 243 del mondo ma che in passato è salito fino al 39 con tanto di un titolo ATP nel 2010 a San Pietroburgo. Il match è previsto oggi (martedì 22) sul campo 16 e potrebbe iniziare intorno alle 18,30.

Un sorteggio non proprio dei migliori per “Bellux” che in caso di passaggio del turno avrà uno scoglio ancora più difficile da superare, la prima testa di serie delle qualificazioni, lo spagnolo Jaume Munar (numero 81).

Il giocatore varesotto arriva al Queens dopo aver toccato il Canada: al torneo Challenger di Winnipeg Mattia è arrivato sino ai quarti di finale dopo avere sconfitto due giocatori locali (Galerneau e Diallo) e ha quindi perso contro lo svizzero Riedi. Ora è pronto l’assalto alla Grande Mela