Attività sportiva nelle prime classi delle scuole primarie: firmato lo schema di collaborazione

È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Sport e Salute, ANCI Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per l’attuazione del progetto “Scuola Attiva Kids – Lombardia” per l’anno scolastico 2023/2024. Obiettivo, la promozione dell’attività motoria nelle classi prime delle scuole primarie lombarde.

«L’attività fisica – spiega Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – è un elemento fondamentale per la crescita e l’educazione dei nostri giovani. Con questo provvedimento – dice ancora Magoni – la Lombardia ribadisce il proprio impegno affinché lo sport possa essere sempre più parte integrante del programma scolastico, proprio perché strumento ideale di aggregazione e di coesione».

Regione Lombardia per questo progetto, correlato al medesimo a livello nazionale, ha messo a disposizione 1.334.177 euro, a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

«Un forte investimento per quello che crediamo sia – sottolinea il sottosegretario Magoni – il miglior modo per favorire una crescita sana dei nostri giovani: oltre all’obiettivo di facilitare l’avvicinamento allo sport, questo progetto punta anche a rafforzare il ruolo dell’attività fisica come progetto educativo, culturale e formativo».

«È importante che questo percorso possa essere intrapreso già dal primo anno di scuole primarie, periodo di apprendimento determinante per l’individuo. ‘Scuola attiva kids – Lombardia’ si inserisce perfettamente in questo solco. Crediamo – conclude Magoni – che lo sport, il gioco, l’attività fisica possano essere il linguaggio più vicino ed efficace per accompagnare i nostri giovani nella crescita come sportivi e cittadini».