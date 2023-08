Auto in manovra urta bici a Busto Arsizio. Ferite serie per il ciclista

Scontro tra un’auto e una bici in via Magenta a Busto Arsizio, all’altezza dell’incrocio con via Ferrini poco dopo le 16 di oggi, lunedì. In seguito allo scontro l’uomo a bordo della bicicletta ha avuto, come sempre, la peggio riportando un probabile trauma cranico.

In un primo momento, infatti, il ciclista si è rialzato ma subito dopo è caduto a terra nuovamente, svenuto, creando non poco spavento nelle persone che erano sul posto e hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati glia genti della Polizia Locale che hanno interrotto il traffico oltre ad ambulanza e automedica in codice rosso.

Dopo le prime cure la vittima si è risvegliata ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. Agenti della Locale al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro che è avvenuto tra due mezzi che andavano nella stessa direzione, dal centro verso la periferia.

Il sinistro ha creato qualche problema alla circolazione che sta tornando ad essere intensa con i primi rientri dalle vacanze, sul viale che è rimasto chiuso nel tratto per oltre un’ora in modo da permettere soccorsi e rilievi.