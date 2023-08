Auto, moto d’epoca e solidarietà: torna a Gazzada Schianno “Motori in Villa”

Dopo il grande successo dell’edizione dell’anno scorso, anche questo anno torna a Gazzada Schiano la manifestazione “Motori in Villa” che si svolgerà domenica 10 settembre nell’incantevole contesto di Villa Cagnola.

Organizzato dagli Amici della Formula1, in collaborazione del Club Auto Sportive Legnanesi, l’evento come di consueto è a scopo benefico e permetterà di raccogliere fondi che saranno poi destinati alla onlus “Aiutiamo la Paraplegia – Club Regazzoni” con cui l’associazione collabora da diversi anni.

L’associazione “Aiutiamo la Paraplegia”, unico club autorizzato da Clay Regazzoni stesso, fin dalla sua costituzione ha messo nero su bianco i principi e gli scopi del sodalizio, il principale dei quali era quello di legare lo sport alla beneficenza e di organizzare varie manifestazioni per soddisfare questa finalità.

Da allora sono state organizzate varie occasioni con l’unico scopo di raccogliere fondi da destinare, come suggerito da Clay, all’Ospedale di Magenta, in particolare al reparto di uroparaplegia coordinato dal professor Michele Spinelli, all’interno del quale è nato un centro ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per i paraplegici che nel corso degli anni ha dato ottimi risultati. Successivamente, anche altre realtà, soprattutto di naturaassistenziale, hanno beneficiato dei nostri contributi.”

La giornata si apre alle 10,45 con la messa. Alle 11,30 l’inizio della manifestazione, poi il pranzo riservato agli espositori partecipanti. La chiusura dell’evento è prevista per le 17.