Auto ribaltata a Como sulla via Canturina, un ferito

Giovedì attorno alle 14.40 circa in Como frazione Albate sulla via Canturina i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per incidente stradale con vettura ribaltata. Il conducente, un uomo di 42 anni, e’ stato avviato in ospedale in codice giallo. Si segnala il traffico rallentato in zona fino alle 16 per le operazioni di rilievo incidente e messa in sicurezza della strada.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco hanno operato anche i sanitari dell’ambulanza della Croce Azzurra di Como oltre a personale della questura.