Azzurri senza guida: Mancini ha rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale

La Nazionale italiana di calcio senza Commissario tecnico. Oggi la Figc Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.

Si conclude così una significativa pagina di storia delal nazionale azzurra, iniziata nel maggio 2018 e arrivata a conclusione con le finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020.

Ovviamente si sta già lavorando per trovare il nuovo Commissarioo tecnico. Tra meno di un mese la Nazionale ha già in programma i primi impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (il 10 e 12 settembre le partite con con Nord Macedonia e Ucraina), che sarebbe meglio affrontare da subito con il nuovo allenatore.

A giorni la Figc comunicherà il nome del nuovo “mister” degli Azzurri.