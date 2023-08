Bagnante si immerge nel lago Maggiore a Monvalle sprofonda nel fango, liberato dai Vigili del Fuoco

La secca del lago Maggiore si è trasformata in una trappola per un 67enne a Monvalle. L’uomo, che aveva scelto il litorale del Verbano per rinfrescarsi in questa calda giornata di Ferragosto, non ha preso in considerazione il fondale limaccioso del lago emerso in seguito alla secca che sta colpendo il bacino idrico ed è sprofondato fino al busto nel fango, rimanendo bloccato.

Per questo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno usato una moto d’acqua che fa parte del presidio permanente sul lago allestito proprio per il soccorso in acqua dei bagnanti. Il personale a bordo del mezzo è riuscito ad estrarre il 67enne dal fango che è rimasto illeso ma ricoperto di fango fino al petto.

Dopo essere stato ripulito è tornato a godersi la giornata in riva al lago.