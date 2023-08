Bambino di 8 anni coinvolto in uno schianto con la moto sulla provinciale a Cocquio Trevisago

Lo schianto sulla provinciale e le sirene, con un bimbo coinvolto in un incidente stradale fra auto e moto: è successo nel pomeriggio di giovedì lungo la strada provinciale 1 a Cocquio Trevisago fra la rotatoria che si impegna provenendo da Gavirate e quella che porta verso Besozzo.

L’allarme è scattato attorno alle 17 e sul posto è arrivato l’elisoccorso, oltre ad ambulanza, automedica e mezzi della stradale.

I feriti (c’è anche un uomo di 48 anni) sono in codice giallo, e dopo essere stati immobilizzati sono stati trasportati in ospedale.

L’incidente ha mandato in tilt la circolazione e molti automobilisti per muoversi in direzione Laveno/Gemonio si sono buttati sulla strada statale 394, o sulla viabilità alternativa.