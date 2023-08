Bando per il corso di formazione in medicina generale: in Lombardia 416 posti

Sono 416 i posti del corso di formazione triennale in medicina generale che si terrà in Lombardia. I

l bando per la partecipazione alla procedura concorsuale per l’ammissione al corso del triennio 2023-2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A partire da oggi, 9 agosto 2023, e sino al prossimo 7 settembre, gli interessati al corso di Regione Lombardia potranno inserire la propria candidatura sulla piattaforma regionale ‘BANDI ONLINE’ al link https://www.concorsi.regione.lombardia.it.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta. La prova avrà la durata di due ore.

La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.

Dei 416 posti, 137 sono finanziati dal PNRR e 279 dalle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale. La formazione è riservata ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti previsti dal bando ( tra cui: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione e iscrizione all’ordine).

Secondo i dati più recenti, nella nostra regione mancherebbero circa 900 medici di famiglia. Tra le Ats più in difficoltà proprio quella di Varese e Como, Ats Insubria, che avrebbe bisogno di oltre 200 curanti.

Ricordiamo che sono operativi da inizio anno gli ambulatori temporanei con medici che volontariamente offrono delle ore di lavoro a chi è senza assistenza. Attualmente gli ambulatori sono a Castellanza e a Saronno nell’Asst Valle Olona e a Gazzada/Castronno per la Sette Laghi.