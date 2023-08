Besano ricorda Giorgia Muraglia con borse di studio per i ragazzi più meritevoli

L’Amministrazione comunale di Besano, nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio e per sostenere gli studenti del paese nel loro percorso scolastico, ha istituito sei borse di studio e di merito intitolate alla giovane Giorgia Muraglia (nella foto), la studentessa besanese scomparsa nel 2019 a soli 24 anni.

Quattro borse di studio, del valore di 200 euro ciascuna, sono destinate a sostenere il passaggio degli studenti meritevoli dalle scuole medie alle superiori, mentre le altre due, del valore di 600 euro ciascuna sono destinate a studenti che dalla scuola secondaria di secondo grado andranno all’università o ad un Its – Istituto tecnico superiore.

Possono partecipare al bando per l’aggiudicazione delle borse di studio gli studenti residenti a Besano che abbiano ottenuto un buon rendimento scolastico, secondo i requisiti pubblicati nel regolamento.

Daranno ulteriori punti per l’ottenimento delle borse di studio eventuali impegni in attività di volontariato o in attività sportive, artistiche, musicali durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate all’Ufficio Segreteria del Comune di Besano (anche via mail a scuola@comune.besano.va.it o Pec comune.besano@pec.regione.lombardia.it) entro il 31 ottobre 2023.

In caso di trasmissione via mail o Pec tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente o con firma autografa, quindi scannerizzata ed inviata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria: 0332.916260 int. 6 o via mail scuola@comune.besano.va.it

Qui il link al sito del Comune dove potrete scaricare il bando e lo schema della domanda.