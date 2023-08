Bialaszewski: “Progrediamo ogni giorno. A Sondrio terrò Cauley-Stein a riposo”

Dieci giorni di lavoro (riposi compresi) alle spalle, le prime due partite all’orizzonte: seduto ai tavolini del bar del Campus, con una chiacchierata informale prima dell’allenamento aperto al pubblico, Tom Bialaszewski traccia un piccolo bilancio del suo primo giro di giostra alla guida della Openjobmetis Varese.

Nelle pieghe del discorso, il tecnico americano dà anche una notizia in anteprima: Willie Cauley-Stein non giocherà i due incontri che la squadra disputerà a Sondrio, sabato 2 (con Brescia) e domenica 3 (con Massagno). «Una mia decisione – spiega Bialaszewski – visto che ha una settimana di lavoro in meno dei compagni. Sarà pronto per il secondo giro di amichevoli (venerdì 8 e sabato 9 a Cavallino Treporti ndr) ma sono contento per come si è presentato e per l’attitudine con cui si è inserito in una situazione per lui completamente nuova, non solo in campo».

PROGRESSI OGNI GIORNO – Guardando invece alla squadra nel suo complesso, Bialaszewski spiega: «Sono soddisfatto di questo inizio di stagione: ogni giorno ci sono progressi e poi, la cosa principale, ci stiamo conoscendo l’un l’altro. Io sto imparando a conoscere i giocatori, loro fanno lo stesso con me e con lo staff. Abbiamo l’obiettivo di migliorarci quotidianamente, ci sono allenamenti migliori di altri ma questo è normale».

OBIETTIVO PRELIMINARI – Biala sa bene che la Openjobmetis dovrà farsi trovare pronta per fine mese, quando è in palio in Turchia la qualificazione alla Basketball Champions League. «Stiamo costruendo ogni cosa con l’obiettivo di essere a posto per il 27 settembre e poi per il 4 ottobre, data dell’esordio in campionato. Quindi l’orizzonte non è su questi weekend di amichevoli ma è focalizzato sulle partite ufficiali. Per il nostro modo di giocare, la cosa migliore è lavorare in allenamento e non stiamo trovando ostacoli in questo senso».

ABITUDINI PREZIOSE – Bialaszewski e il preparatore atletico Silvio Barnaba hanno trovato un gruppo di giocatori già tonici e questo è senza dubbio un vantaggio. «A livello individuale – conferma l’allenatore – sono tutti in buonissime condizioni e non presentano problemi particolari. In palestra abbiamo iniziato a mettere le basi per creare quelle abitudini che dovranno fare parte del nostro modo di giocare sia dal punto di vista offensivo, sia difensivo. Per alcuni giocatori il nostro tipo di basket è una novità, quindi è il momento di creare le basi su cui lavorare da qui in avanti». Oltre a preparazione fisica e pallone, lo staff ha anche “acceso il televisore”: «Abbiamo riguardato i video dei nostri stessi allenamenti, senza per il momento guardare cosa fanno le altre squadre. Però è importante inserire già ora questo tipo di sedute, per abituarci al fatto che durante l’anno parte dell’allenamento sarà dedicato a questo aspetto».

RISPOSTE VALTELLINESI – Tornando alle due partite della Valtellina Summer League, il 41enne coach di New York spiega quali sono gli obiettivi: «Voglio vedere progressi in quelle abitudini che abbiamo iniziato ad apprendere nella nostra squadra, capire cosa abbiamo assimilato e dove invece c’è da cambiare qualcosa. Poi sarà interessante vedere come reagirà la squadra alle condizioni differenti: giochiamo su un campo che non è il nostro, contro squadre che non conosciamo e che non ci conoscono. Vedremo come ci sapremo muovere nelle situazioni impreviste».