Botte in piazza a Legnano per un presunto furto di una bicicletta. 36enne in ospedale

Lite in piazza del Popolo a Legnano nel pomeriggio di oggi, martedì, finita con un ferito trasportato in ospedale a Castellanza in codice giallo.

Due conoscenti, di cui uno di nazionalità albanese e l’altro di nazionalità rumena, sono venuti alle mani per un furto di bicicletta. Il soggetto albanese, di 36 anni, veniva accusato dal rumeno di essersi impossessato nei giorni scorsi della sua bicicletta e per questo ne pretendeva la restituzione.

Alla reazione del sospettato è scattata un’aggressione da parte della presunta vittima di furto, alla quale prendeva parte una terza persona non individuata dalla Volante intervenuta sul posto poichè dileguatasi. Il soggetto albanese è stato poi trasportato in codice giallo dai sanitari alla Mater Domini di Castellanza per lesione ad un dito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Legnano che hanno identificato i due contendenti.