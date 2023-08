Bruce Lee torna al cinema, con una proiezione speciale al Miv di Varese

Bruce Lee torna al cinema! Mercoledì 16 agosto, alle 21, sarà proiettato al multisala Miv di Varese, uno dei più iconici film di arti marziali, I 3 dell’operazione drago.

Per il 50ennale della pellicola, il film verrà riproposto in una versione rimasterizzata con le più moderne tecnologie, che riporterà in vita non solo il mito di Bruce Lee, ma anche la grandiosità di un cult movie venerato in tutto il mondo.

La proiezione sarà accompagnata da una breve presentazione da parte del giornalista e critico cinematografico Andrea K. Lanza (Il manifesto, Il corriere del Ticino, Nocturno, Malastranavhs), dal maestro di arti marziali Fabio Sozzani, e dall’autore di podcast e critico cinematografico Manuel Leale (Nocturno, Malastranavhs).