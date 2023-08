Bus sostitutivi per gli Eurocity a causa sui lavori del ponte di sesto. Il Sindaco di Verbania scrive a RFI

Il sindaco di Verbania Silvia Marchionini ha scritto alla direzione compartimentale di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in merito ai lavori iniziati sul ponte di ferro di Sesto Calende per la manutenzione dell’infrastruttura.

Si prevede che gli Eurocity saranno sostituiti da bus con sedici corse giornaliere, e di queste solo la metà avrà una fermata intermedia che le Ferrovie hanno deciso sarà Stresa e non Verbania.

Il Sindaco di Verbania, pur non entrando nel merito della scelta effettuata chiede a RFI che al più presto in queste settimane previste dai lavori, sia almeno attivato un servizio sostitutivo di bus per raggiungere Verbania, capoluogo della Provincia. Altrimenti il disagio generato sarà notevole.