Busto Arsizio, scontro tra due auto vicino alla stazione FS. Diversi feriti

Incidente stradale tra due veicoli poco dopo l’ora di pranzo a Busto Arsizio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.50 in via Andrea Costa, all’incrocio con corso XX Settembre, nei pressi della Stazione FS della città. (foto di Francesco Porro)

Galleria fotografica Incidente in via Costa a Busto Arsizio 4 di 5

Per cause al vaglio degli inquirenti -ragionevolmente un semaforo rosso non rispettato- una Seat Ibiza e una Lancia Y si sono scontrate in maniera violenta, tanto che gli air-bag interni sono esplosi in entrambi gli abitacoli. Cinque le persone soccorse tra cui due giovanissimi di 14 e 16 anni (le altre persone sono tutte tra i 40 e i 50 anni).

Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni anche se tre feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale da altrettante ambulanze intervenute nei minuti successivi all’incidente. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio, incaricati dei rilievi e delle gestione del traffico. La circolazione è rimasta interrotta per circa 3 ore.