Cade da sei metri mentre imbianca: grave 59enne a Porto Valtravaglia finito a Varese in elisoccorso

È finito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese un uomo di 59 anni caduto da un’altezza di diversi metri mentre stava eseguendo alcuni lavori sulla facciata di una casa.

Il fatto è avvenuto prima delle 10 di venerdì 11 agosto a Porto Valtravaglia dove la tranquillità del paesino sul Lago Maggiore è stata interrotta dall’arrivo dell’elisoccorso di Como che ha verricellato medico e infermiere direttamente nel giardino della casa, dove erano al lavoro anche i sanitari di automedica Luino e di un’ambulanza di Padana emergenza.

La dinamica del fatto sembra essere quella dell’infortunio sul lavoro: l’uomo stava eseguendo lavori di imbiancatura e sistemazione della facciata di una casa in una zona non distante dalla provinciale del lago quando avrebbe perso il controllo cadendo da un’altezza di circa sei metri e battendo violentemente il capo a terra. I sanitari hanno trovato il ferito privo di conoscenza e per supportare la respirazione che rischiava di rimanere compromessa l’uomo è stato intubato e una volta stabilizzate le sue condizioni è stato trasportato all’elicottero a bordo dell’ambulanza e una volta imbarcato sul velivolo ha raggiunto l’ospedale di Circolo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, si sospetta una frattura della base cranica.

Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Castelveccana (Compagnia di Luino) e l’unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Insubria.