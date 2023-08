Campagna vaccinale in autunno: antinfluenzale e anti covid per gli over60

L’inverno è ancora molto lontano ma le autorità sanitarie stanno già predisponendo la prossima campagna vaccinale contro influenza e Covid 19.

Il Ministero della salute ha diramato una circolare con le principali notizie in merito alla campagna che vedrà entrambe le somministrazioni, da una parte il vaccino contro l’influenza e dall’altro quello contro il virus SarsCoV2, con la nuova formulazione monovalente XBB 1.5, la cui approvazione da parte di EMA e AIFA è prevista per fine estate/inizio autunno.

Le dosi dovrebbero essere disponibili a partire dal mese di ottobre. Il richiamo deve avvenire a distanza di almeno 3 mesi dall’ultimo evento. Fatte salve eventuali specifiche indicazioni d’uso, sarà possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale).

La popolazione di riferimento sarà quella over60 anche se priorità verrà riconosciuta ai grandi anziani, ultraottantenni, in caso di insufficienza di dosi a inizio somministrazione, così da garantire un’immediata copertura, per i più fragili, persone di età pari o superiore a 80 anni, ospiti delle strutture per lungodegenti, persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, operatori sanitari addetti all’assistenza negli ospedali e nelle strutture di lungodegenza.