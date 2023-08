Campagnuolo lascia, subentra Storari. In consiglio ad Angera anche la “tassa di soggiorno”

È durata il tempo di un’estate l’esperienza tra i banchi della minoranza di Antonio Campagnuolo, candidato sindaco di Angera per Tutti alle scorse elezioni di maggio. L’assessore ai servizi sociali dei due precedenti mandati angeresi (dal 2014 al 2022) e guida della lista arrivata alle spalle di quella del neosindaco Marcella Androni (Allea) ha infatti presentato le dimissioni da consigliere comunale lasciando così libero uno dei due posti conquistati alle urne dal gruppo civico di cui è Campagnuolo stato il fondatore e, fino luglio, ancora ufficialmente il “leader indiscusso” impegnato nel voler portare a termine le opere iniziate del sindaco Alessandro Molgora, progetto amministrativo terminato con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, il 28 dicembre 2022.

Nel caldo consiglio comunale di venerdì 18 agosto – il terzo della nuova legislatura – è stata approvata la surroga all’interno di Angera per tutti. Al fianco di Alice Quadri (diventata la nuova capogruppo di Angera per tutti) fa dunque il suo ingresso Alfio Storari dopo le rinunce di Ilaria Vecchi, Michele Cauteruccio e Monica Vavassori, ovvero dei tre candidati a cui sarebbe spettato il posto di Campagnuolo in base al numero di preferenze ottenute – rispettivamente 65, 59 e 41 contro i 39 voti di Storari, accolto da un applauso alimentato dal resto della “squadra” di Angera per tutti presente in sala consiliare.

Il messaggio lanciato da ciò che rimane dal gruppo è chiaro: nonostante la forte voragine consumatasi nell’ultimo mese, i candidati non eletti continueranno a sostenere i due consiglieri di minoranza.

BROVELLI (A COME ANGERA) CONTRARIO ALLA SURROGA

Nel consiglio “quasi” ferragostano la surroga di Campagnuolo (non presente in sala consiliare) è stata votata favorevolmente da maggioranza e minoranza, ad eccezione del solo Marco Brovelli (A come Angera), assessore nella giunta Molgora al fianco proprio di Campagnuolo, almeno fino alla rottura che ha portato di fatto alle elezioni anticipate.

«Ancora una volta A come Angera denuncia il perché ha voluto far terminare l’esperienza amministrativa precedente – dichiara Brovelli in fase di voto -. I motivi personali di Campagnuolo paiono flebili e mal si conciliano con il suo slogan politico “Impegno per la comunità”. Francamente davanti a una motivazione politica di tale portata, che stride con il vero senso civico di chi è chiamato anche nella veste di consigliere di minoranza a portare il proprio apporto, votare favorevolmente la proposta di surroga significherebbe dare spazio a chi crede ormai che la politica e l’impegno per la cosa pubblica sia tempo perso. Soprattutto non è possibile votare favorevolmente per chi nella tornata elettorale non ha tenuto un profilo politico corretto verso A come Angera».

Immediata la risposta di Alice Quadri alle parole dell’ex vicesindaco: «Spiace dover constare che gli attacchi personali vengano fatti in questo modo a chi non è presente e non ha possibilità di controbattere».

“L’ANGERA SOSTENIBILE, SOLIDALE E AUDACE” E LA TASSA DI SOGGIORNO

Non perde molto tempo in polemiche la maggioranza formata di Allea, che, invece, forte della fiducia ricevuta a maggio dai cittadini, fa da protagonista assoluta sugli altri punti all’ordine del giorno: ovvero le molto ambiziose linee programmatiche (“il libro dei sogni”) e il Dup, il Documento Unico di programmazione del biennio 2024-26 (favorevole A come Angera, astensione per Angera per tutti e Città Futura).

“Angera sostenibile, solidale e audace”, questi i tre livelli di visione (territorio, persone e sviluppo) che, in attesa del bilancio di previsione del prossimo novembre, l’amministrazione comunale propone nei corposi documenti (oltre cento le pagine) presentati – assessore per assessore, consigliere per consigliere – nel resto delle due ore di assemblea. Tantissimi gli argomenti toccati dal gruppo della prima cittadina Marcella Androni, in prosecuzione con quanto promesso in campagna elettorale.

Dai cantieri già in essere a quelli da progettare, in particolare la già iniziata ciclopedonale (e la relativa suddivisione dei lotti) e un concorso di idee per l’ex Cinema Roma, alla creazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale e della consulta giovani, passando per il rilancio dell’Ospedale Carlo Ondoli e la manutenzione del verde (in particolare San Quirico) e l’istituzione della tassa di soggiorno. Proprio l’imposta legata al turismo, introdotta anche nella vicina Sesto Calende poco prima della pandemia, è stata l’argomento più discusso dalle parti politiche, tutte favorevoli all’introduzione non nell’immediato ma in futuro (verosimilmente nel corso del biennio), quando la città sarà in grado di garantire uno standard turistico differente.

«Una tassa che sarà istituita solo dopo aver messo in atto i servizi idonei e che permette a tutto il paese di guadagnare dal turismo. Anche l’anziano che ha bisogno di aiuto beneficerebbe» commenta il sindaco Androni.

«Naturalmente siamo ancora alle fasi iniziali – sottolinea l’assessore esterno Giorgio Tosi, facendo menzione anche al recupero di “un’imponete cifra” derivata dall’evasione delle imposte cittadine –. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno per ora abbiamo guardato le delibere dei comuni limitrofi e compiuto un censimento dei posti letto ad Angera. A settembre consulteremo Federalberghi e le associazioni di categorie per proseguire questa volontà, nel frattempo lavoreremo per fare in modo che prima la città sia fornita di tutti i servizi di cui bisogno in ambito turistico».