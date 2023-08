Campo sportivo “rigato” dalle bici. Il Comune lo chiude e aspetta le scuse

Sul fondo del campo sportivo del Bergora di Buguggiate si possono notare i segni dal passaggio di una o più biciclette. Per questa ragione il Comune, ricordando che è vietato l’ingresso a cicli e motocicli, ha deciso di vietarne l’accesso per circa due giorni o almeno finché i responsabili non si siano palesati, chiedendo scusa per la bravata.

La comunicazione è stata affidata al profilo social dell’amministrazione: “Purtroppo qualcuno si diverte a vandalizzare il campo – si legge nella comunicazione comunale – Per questo motivo rimarrà chiuso per due giorni a meno che l’autore (gli autori) non si autodenunci in comune con tanto di scuse”.