Cassano Magnago ricorda don Minzoni, ucciso dai fascisti cento anni fa

«Quando un partito, quando un governo, quando uomini in grande o in piccolo stile denigrano, violentano, perseguitano un’idea, un programma, per non vi è che una soluzione: passare il Rubicone e quello che succederà sarà sempre meglio che la vita stupida e servile che ci si vuole imporre».

Così scriveva cento anni fa don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, nel Ferrarese, alla vigilia della morte: fu ucciso il 23 agosto 1923 da squadristi fascisti.

Il nome di don Minzoni è diffusissimo nella toponomastica, vie, strade e piazze d’Italia.

E a Cassano Magnago la figura del sacerdote è stata evocata proprio in via don Minzoni, con breve cerimonia tenuta dal sindaco Pietro Ottaviani.

Nel suo intervento il primo cittadino cassanese ha ricordato il profilo del sacerdote, il coraggio già dimostrato come cappellano nella Prima Guerra Mondiale, la sua voglia di “collaborazione e di dialogo con il proletariato contadino”, che si esplicava anche in competizione con i socialisti, molto radicati nelle povere terre della pianura ferrarese.

La competizione tra “bianchi” e “rossi” era anche molto serrata, ma la vera violenza fu quella poi riservata dallo squadrismo fascista, che se la prese con Case del Popolo, circoli, le cooperative tra lavoratori che – bianche o rosse che fossero – erano intollerabili per i padroni della terra e per i fascisti.

Uno dei terreni su cui don Minzoni ebbe più a scontrarsi fu quello dell’educazion e della gioventù, «rifiutò energicamente l’istituzione del’Oppera Nazionale Balilla ad Argenta», ha ricordato Ottaviani, e oppose invece lo sviluppo del movimento dello scoutismo. Anche gli scout finirono repressi a livello nazionale pochi anni dopo e continuarono solo clandestinamente (per curiosità: vicino a Cassano si può citare il gruppo costituito dal parroco di Cedrate).

Don Minzoni morì il 23 agosto 1923, bastonato a morte da due squadristi di Cento, Giorgio Molinari e Vittore Casoni.

Sebbene il suo non sia stato l’unico sacrificio di sacerdote che resisteva al fascismo (tanti ne caddero durante l’ultimo biennio, 1943-45), la opposizione di don Minzoni fin dagli albori del regime ne ha fatto un simbolo nazionale, appunto ricordato da vie in moltissimi Comuni, ben fuori dalla sola Romagna.