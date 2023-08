Causa maltempo rinviato a ottobre l’XXL Street Food di Ternate

Rinviato a causa del maltempo l’evento food truck di XXL Street Food che si sarebbe dovuto svolgere al parco Berrini di Ternate. La manifestazione, che era in programma venerdì 25 a domenica 27 agosto è stato spostato al 13-14-15 ottobre.

L’evento è organizzato con il patrocinio del comune di Ternate e trasformerà il parco in un vero paradiso gastronomico dove i visitatori potranno sperimentare una vasta gamma di prelibatezze. Dalle pietanze tradizionali alle creazioni culinarie più audaci, gli appassionati di street food avranno solo l’imbarazzo della scelta. Ad accompagnare ogni piatto l’immancabile birra artigianale.

Ma l’evento non si limiterà a “coccolare” solo il palato: non mancheranno musica, gonfiabili per i più piccoli e un volo didattico in mongolfiera (quest’ultimo in programma per domenica 27 agosto).