Cavi tranciati da un cantiere, da due settimane una via senza telefono a Porto Ceresio

C’è una via, a Porto Ceresio, che da due settimane è senza telefono e connessioni di casa. Un problema nato da un “banale” errore di cantiere (cavi tranciati per sbaglio) ma che sta generando grande disservizio visto che il tempo di ripristino si è rivelato lungo. Anzi: ad oggi è indefinito.

Il guasto è iniziato il 3 agosto scorso, durante fasi dei lavori per la rete fognaria iniziati a luglio. «Oggi 17 agosto verrà forse fatto intervento di ripristino collegamento TIM» racconta un nostro lettore che ha sfortuna di abitare nella via interessata, via San Pietro. Un bel poso a due passi dal lago, ma oggi alle prese con questo problema.

«Quello che non è assolutamente accettabile è il “dover attendere una settimana per rimediare al problema”» ci aveva scritto settimana scorsa il lettore, senza sapere che l’intervento invece avrebbe richiesto una settimana in più almeno, con ulteriore disagio e attesa.

Nonostante si parli non di una frazione di alta montagna, ma «di una via facilmente raggiungibile e direttamente collegata a Strada Statale di un Comune Italiano nel 2023».