Centro federale del ghiaccio, il PD di Como e Varese chiede garanzie sulla copertura finanziaria

Porta una doppia firma, da Varese e da Como, l’ultimo documento in ordine di tempo che riguarda il centro federale del ghiaccio, la cui realizzazione è contesa tra le due città d’Insubria. A siglarlo sono stati il capogruppo PD della città lariana, Patrizia Lissi, e Giacomo Fisco, omologo varesino e candidato alla segreteria dem della nostra provincia.

I due esponenti del Partito Democratico si dicono preoccupati per la copertura finanziaria destinata alla grande struttura sportiva, visti i tagli che il governo guidato da Giorgia Meloni ha effettuato ai fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«In questi giorni c’ è un vivace dibattito sui soldi del Pnrr da destinare alla città di Como o di Varese per il centro federale del palazzetto del ghiaccio – scrivono Fisco e Lissi – Ma proprio in tema di fondi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, viste le ultime notizie che indicano in 16 miliardi le risorse del PNRR che il Governo starebbe pensando di togliere da diverse partite già messe in campo, ci chiediamo se non sia questo il caso anche del Centro federale del ghiaccio. Il progetto sportivo ha ancora una copertura finanziaria? Oppure anche il Centro federale del ghiaccio rientra negli spostamenti delle risorse annunciati dal Governo? La Regione ha notizie in merito?»

«I dubbi – prosegue il documento – sono legittimi e sarebbe auspicabile che il Governo o la Regione, informassero i Comuni interessati, visto l’intenso dibattito. Di certo, se fosse così, sarebbe una grave mancanza e si rischierebbe di perdere una occasione molto importante per far crescere il movimento sportivo su ghiaccio nella nostra regione».