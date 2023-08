Ceresio Estate porta a Caslano l’ensemble Buschkollegium Karlsruhe

Un programma molto interessante e un’inusuale formazione per il concerto di martedì 15 agosto proposto dalla rassegna musicale Ceresio Estate.

Alle 19 nella Chiesa parrocchiale di Caslano la rassegna ospita un concerto dell’ensemble Buschkollegium Karlsruhe, che per l’occasione si presenterà con un organico piuttosto inusuale: Eleonora Vacchi, mezzosoprano; Elya Levin, flauto, Bettina Beigelbeck, clarinetto; Peter Bromig e Daniel Lienhard, corni e Marie Colombat, violoncello.

Questa particolare combinazione di voce e strumenti non è casuale, bensì indicata nella partitura inedita del brano “Frühlingslied in schwäbischer Mundart”, scritto – non si sa per quale occasione – da Felix Mendelssohn Bartholdy nel 1824.

Il resto del programma fa buon uso della varietà di colori strumentali a disposizione con una altrettanto variegata selezione di opere di Mozart, Beethoven, Roussel, Villa-Lobos e altri autori.

Entrata libera, senza prenotazione.