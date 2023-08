Cesar Brie in scena a Minusio per il festival “Terra e Laghi”

Appuntamento che parla argentino per il festival itinerante teatrale “Terra e Laghi”. Venerdì 8 settembre l’attore e regista Cesar Brie porterà al Portigon di Minusio lo spettacolo “Il Vecchio Principe”.

Adattamento teatrale del Piccolo Principe di Saint Exupery adattato a un geriatrico, per adulti e bambini dai sei/otto anni. Una poetica riflessione sulla vecchiaia, la malattia, l’amore e l’amicizia, che diverte e commuove. Nominata al premio ace 2017 in Argentina, come miglior spettacolo per famiglie.

Antoine, infermiere, una notte incontra nel corridoio dell’ospedale geriatrico in cui lavora, un vecchio che crede di essere arrivato da un altro pianeta e che é preoccupato per aver abbandonato il suo fiore. Il vecchio riceve le visite dei nipoti (un ubriaco ed una donna d’affari) e del primario, e di notte si incontra con una strana figura che assomiglia al suo fiore e che gli promette di riportarlo nel suo pianeta.