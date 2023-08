Chiamateli ancora Varese Roosters: il marchio “della stella” per le giovanili biancorosse

Il prossimo 11 maggio saranno trascorsi 25 anni dalla celebre vittoria del 10° scudetto della Pallacanestro Varese, quello che ha permesso alla società di ornare maglie e stemma con una splendida stella. Un ricordo ancora vivissimo nel cuore dei tifosi con quel galletto impertinente utilizzato come stemma e mascotte che ne fu il marchio di fabbrica riconoscibile in tutto il mondo del basket.

Galleria fotografica Una sfida indimenticabile 4 di 11

Per celebrare l’anniversario il nome Varese Roosters (con tanto di “gallo da combattimento”) tornerà a essere utilizzato dalla società: più precisamente andrà a identificare le squadre giovanili della Varese Basketball (ovvero l’alleanza tra Pallacanestro e Robur et Fides) che disputeranno i campionati di Eccellenza.

L’iniziativa è nata grazie all’impegno di Luca Magnoni e Thomas Valentino, due imprenditori da tempo vicini al club di piazzale Gramsci. Magnoni è proprietario e ad di Prevcom (marchio che compare anche sulle divise della prima squadra), Valentino è volto ancora più noto per essere stato – fino a pochi mesi fa – consigliere di amministrazione di Pallacanestro Varese oltre che amministratore delegato di Esse Solar.

Il progetto di riportare in auge i Roosters non è una “boutade” momentanea ma ha respiro triennale come indicano i diretti interessati, Magnoni e Valentino: «Stiamo creando un gran gruppo e siamo felicissimi di aver intrapreso questo progetto che ci permetterà di lavorare per il bene della Pallacanestro Varese facendo rivivere un simbolo storico come i Roosters. Un simbolo che fece sognare tutti noi da “sbarbati” tifosi e che oggi, diventati genitori, permetterà ai nostri figli di giocare nelle giovanili con un’unica identità. L’obiettivo è riportare Varese dove merita di stare, a partire proprio dal progetto delle giovanili, per creare un polo del basket di riferimento per tutta l’area e non solo. Un lavoro triennale importante che per noi sarà una piacevole sfida con un contributo concreto».

L’ulteriore buona notizia è legata al fatto che i progetti sul marchio Roosters coinvolgeranno anche la prima squadra della Openjobmetis: durante la stagione infatti, sono state previste alcune iniziative che serviranno a celebrare quella che, già allora, fu una “impresa sportiva” rivoluzionaria. E che si concluse con l’apoteosi nella finalissima contro Treviso.