Ciclista investito in via Briante a Somma Lombardo

Un 34enne è rimasto ferito in modo lieve dopo esser stato investito a Somma Lombardo, nella zona residenziale di via Briante.

L’incidente avvenuto poco prima delle 11 del mattino, all’altezza dell’incrocio con via dei Mille, appunto nel tratto già esterno della lunga via Briante.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, il 34enne è stato trasportato in ospedale a Gallarate, ma non ha riportato (per fortuna) ferite gravi.