Ciclopedonale Grandate-Malnate, “Non scarichiamo il peso dell’opera sui bilanci degli enti locali”

«Per terminare la ciclopedonale Grandate-Malnate è fondamentale un supporto continuo di Regione Lombardia ai Comuni coinvolti nel progetto. Dobbiamo arrivare al completamento di tutti i lotti dell’opera e ciò sarà possibile solo grazie al ruolo fondamentale di Palazzo Lombardia che già in passato ne ha sostenuto la realizzazione nella fase iniziale» dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo.

«Parliamo di un progetto da 8,6 milioni che già in passato ha ricevuto una prima tranche da 500mila euro di fondi regionali, grazie a una mia richiesta approvata in Consiglio nel 2021. Purtroppo, però, a questo primo contributo non ne sono seguiti altri. A poche settimane dalla presentazione dello studio di fattibilità nella sede dell’Amministrazione Provinciale comasca, lo scorso luglio, la maggioranza di destra ha purtroppo votato contro la mia richiesta di risorse da indirizzare alle amministrazioni locali al lavoro sul proprio lotto di ciclopedonale. Un voto contrario che rischia di scaricare il peso economico dell’opera sulle spalle e sui bilanci degli enti. Certamente è un’occasione mancata ma non ancora persa: Regione Lombardia aiuti i sindaci della Grandate-Malnate a realizzare un’opera di mobilità sostenibile che può essere un vero esempio virtuoso in tutta la nostra regione».