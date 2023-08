Cinquanta volte “Cittiglio-Vararo” una serata di festa anticipa la corsa

Il 24 agosto 1974 un gruppo di appassionati prese parte alla prima edizione del “Trofeo Mauro Traversi”, una gara podistica dedicata alla memoria di un giovane cittigliese (a sua volta appassionato di corsa a piedi) scomparso a soli 18 anni. Grazie anche all’iniziativa di suo papà, Severino Traversi, fu lo Sci Club Cunardo ad allestire quella manifestazione che negli anni successivi prese la fisionomia rimasta attuale fino a oggi.

Parliamo della “Cittiglio-Vararo”, appuntamento che da una trentina di anni ha trovato il suo percorso definitivo, e che il prossimo 10 settembre andrà in scena per la sua 50a edizione. Riunendo nell’attuale “Trofeo Traversi” sia Mauro sia Severino che nel frattempo ci ha lasciati a sua volta. La gara principale, inserita nel calendario federale, si disputerà su un tratto quasi tutto in salita che misura 6,75 chilometri con 490 metri di dislivello totale. In contemporanea è prevista anche una camminata non competitiva aperta a tutti, così da “accompagnare” gli specialisti di alto livello presenti al via.

La “cifra tonda” delle 50 edizioni ha spinto l’Atletica Verbano del presidente Andrea Binda a organizzare una serata celebrativa che si terrà proprio nella data “originale” del 24 agosto. Giovedì, quindi, il Festiamo Park di Cittiglio (il parco delle feste accanto alla stazione ferroviaria) aprirà i battenti alle 18; alle ore 19 è prevista una piccola gara podistica per bambini under 12 sulla distanza dei 500 metri. Un minigiro al quale ci si può iscrivere direttamente sul posto e che prevede un piccolo riconoscimento e un rinfresco finale.

Alle 21 invece ci sarà la serata intitolata “La storia della Cittiglio-Vararo”: una mostra di fotografie storiche affiancata da alcune interviste ai protagonisti della gara podistica e ai dirigenti che nel corso di questo mezzo secolo hanno contribuito a organizzare le tante edizioni della corsa. In vista di questi appuntamenti, l’Atletica Verbano ha realizzato anche un video nel quale compaiono due grandi protagonisti dell’ultimo decennio, Filippo Ba e Badr Jaafari. Ba (G. Alpinistico Vertovese) ha conquistato ben otto vittorie mentre Jaafari (che vive a Casalzuigno ed è tesserato per l’Atletica Casone) è stato campione nel 2019 e 2021. Ecco a seguire il filmato.