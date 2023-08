Cittiglio e il Varesotto festeggiano Saronni: attesi in 200 alla pedalata del 3 settembre

Lo scatto di Goodwood, la “fucilata” più famosa del ciclismo italiano, non fu l’unica: la stessa azione vincente al Mondiale 1982 Beppe Saronni la ripeté l’anno successivo nelle battute decisive sulla salita del Poggio per vincere la Milano-Sanremo. «Volevo partire proprio in quel punto, sapevo di dover prendere un vantaggio per eliminare i velocisti. Ero ancora molto lucido: tra le discese di quegli anni, la mia fu la più veloce».

Il grande campione lombardo (è nato a Novara ma ha sempre vissuto nella nostra regione) ricorda quella celebre “Sanremo” a quarant’anni di distanza durante la presentazione della pedalata in suo nome, in programma domenica 3 settembre a Cittiglio. Un evento anticipato la sera precedente (ore 21, FeStìAmo Park sempre a Cittiglio) da un incontro che si preannuncia ricco di aneddoti, storie e curiosità. Ci sarà il giornalista e storico del pedale Beppe Conti, insieme a Saronni e ad altri campioni del tempo come il “nostro” Silvano Contini e il bresciano Roberto Visentini.

«Visentini, un grande corridore che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Purtroppo sentiva molto la pressione e questo talvolta lo ha tradito. Peccato però – racconta ancora Saronni – che nei miei confronti non subiva questa situazione, anzi era molto tranquillo. E infatti mi batté diverse volte tra cui al Giro del 1986». L’idea di una pedalata, spiega il grande ex corridore «è nata qualche anno fa dopo un ritrovo e una sgambata intorno al lago di Varese tra amici ex professionisti. Strada facendo in tanti hanno cominciato a parlarne fino a quando è stata organizzata grazie all’iniziativa di Sergio Gianoli. Non è né una gara né una gran fondo ma una passeggiata a cui tutti possono partecipare con lo spirito di divertirsi»

Ed è toccato proprio a Gianoli illustrare il programma della manifestazione cittigliese. La partecipazione costerà 15 euro, è già possibile iscriversi al negozio “Cicli Botteon” di Cocquio Trevisago (vi si accede dalla strada che collega Gemonio e Besozzo) oppure tra sabato sera e domenica mattina. Il numero di partecipanti massimo è fissato a quota 200 e tutti riceveranno la maglia celebrativa, il numero di gara con lo spazio per l’autografo di Saronni e la biglia del corridore in maglia iridata. Al termine, oltre al “pizza party”, è possibile anche partecipare a un pranzo (25 euro) con i campioni al ristorante La Bussola.

Il percorso si snoda tra tre laghi: da Cittiglio si pedalerà verso Laveno, Ispra, Cadrezzate, Brebbia, Travedona, Cassinetta, Ternate, Varano Borghi, Casale Litta, Inarzo, Bodio Lomnago, Capolago e SP1 fino a ritornare a Cittiglio. 65 i chilometri totali ad andatura controllata con ritrovo dalle ore 8 nei pressi della stazione di Cittiglio e partenza alle 9,30. Per informazioni ci si può rivolgere alla e-mail ciclovarese2022@gmail.com o al numero 328-64553305.