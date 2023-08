Col Cai di Luino escursione al Monte Angone – Pizzo Erra

Domenica 27 agosto il CAI Luino Propone una escursione in Ticino. Questa escursione ci porta alla vetta del Pizzo Erra a 2416 mslm sulla cresta spartiacque della Val Leventina e della Val di Blenio. Percorrendo l’autostrada del Gottardo raggiungiamo Anzonico nella media Leventina per salire poi al Monte Angone dove lasciamo le auto. Da subito ci troviamo in un contesto paesaggistico spettacolare guardando di fronte sulle valli secondarie che portano ad altrettanto importanti cime. Dalla quota 1541 dove abbiamo lasciato le auto seguendo un bel sentiero comodo e privo di particolari difficoltà arriviamo dapprima a Suaggia (1546) e poi salendo costantemente, all’Alpe dei Piai a 2026 mslm. Percorriamo circa 2 km sulla strada forestale per raggiungere il Rifugio Fiell posto poco sotto i 2200 metri. In lontananza scorgiamo l’immenso lavoro per la protezione del territorio.

A causa di alcune importanti valanghe si è deciso negli anni ’50 di costruire i primi ripari valanghari a protezione dei sottostanti villaggi e della ferrovia. I manufatti risalenti a quel periodo sono dei muraglioni in pietra costruiti con maestria, in un secondo intervento si è proceduto a redigere delle protezioni tipiche in ferro. Poco oltre il rifugio il sentiero si frastaglia tra alcune roccette e ripidi versanti erbosi passando inoltre nelle vicinanze di alcuni stagni artificiali. Poco più di 200 metri di dislivello ci separano dalla vetta del Pizzo Erra.

Percorriamo la via del ritorno sullo stesso sentiero, circa 8 km. Accompagnatori : Christian Schwender 0041791539771 – Claudio Omati 3388595188 Abbigliamento e calzature adeguate alla stagione Pranzo al sacco Documento valido per espatrio Bollino autostrada Escursione gratuita con condivisioni spese auto In caso di meteo avverso escursione annullata (su decisione del capogita) ISTRUZIONI per iscriversi: La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da venerdì 16 agosto alla ore 8.00 a giovedì 24 aqgosto alle 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori