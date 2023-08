Come in vacanza senza andare lontano, l’estate nel Varesotto è ancora ricca

L’estate nel Varesotto continua e sono ancora tante le iniziative della bella stagione sparse sul territorio. Molte sono anche le occasioni per riscoprire il territorio a passo lento o in bicicletta, trascorrendo giornate “da turisti”, in riva al Lago o tra i monti. Nel Basso Verbano, ad Angera e a Ispra gli uffici turistici (tra i più frequentati e attivi della nostra provincia) propongono giornate dedicate alla natura, al paesaggio e alla storia.

Si va alla scoperta delle bellezze nostrane anche in Valle Olona grazie alle iniziative organizzate con il contributo del Parco Pineta: venerdì 25 agosto (partenza ore 10.30), è in programma un’escursione tra due monasteri: quello di Torba e quello di Cairate.

Nei weekend di agosto proseguono anche le escursioni guidate alla scoperta della Grotta Remeron, tra Barasso e Luvinate. Qui i dettagli

Tra gli eventi più particolari segnaliamo anche quelli organizzati nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, immersi nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate: il 26 agosto è in programma “Miti e leggende del cielo sotto i nostri piedi”. Suggestivo anche “Canti nel bosco”, un’esperienza immersiva e un’importante opportunità di ascolto e crescita personale lungo le vie del Marorabbia. Il 25 e 26 agosto appuntamento alle cascate di Ferrera con pernottamento nel bosco. I dettagli



Sei alla ricerca di un itinerario a piedi o in bicicletta? Cerca ispirazione nel nostro speciale dedicato all’Estate nel Varesotto

Agosto è anche il mese delle sagre con le pro loco, attivissime anche d’estate nell’organizzazione di momenti di incontro e divertimento per il tempo libero. Eventi che continuano, come ad esempio la “Sagra della Paella e Sangria” di Bodio Lomnago che si svolgerà ancora per il prossimo weekend. Il 25 il 26 e il 27 agosto a Cunardo si rinnova invece il tanto atteso appuntamento con il Cunardo Beer Festival organizzato presso la Baita del Fondista. Per chi ama lo street food un appuntamento da segnare in agenda è quello di Ternate dove da venerdì 25 a domenica 27 agosto, i food truck di XXL Street Food animeranno il parco Berrini. Conclusa la festa della montagna, il gruppo Alpini di Brinzio torna a far festa e invita tutti a partecipare al parco Piccinelli dal 25 al 27 agosto.

Il caldo si fa sentire ma il bel tempo atteso per i prossimi giorni è perfetto anche per qualche giornata in spiaggia al lago: il Varesotto ne vanta per tutti i gusti, da quelle del Verbano a quelle dei piccoli laghi come quello di Monate (nella foto in alto).

Proseguono infine anche gli appuntamenti con il cinema sotto le stelle, con le serate delle proiezioni all’aperto di Esterno Notte. Qui il programma

