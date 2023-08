“Come trattenere i talenti?” Il rettore della Liuc tra i relatori del Meeting di Rimini

“Dalla formazione universitaria all’inserimento in azienda: come trattenere i talenti nel nostro paese” è il titolo dell’incontro in programma martedì 22 agosto 2023 nell’ambito del Meeting di Rimini, con la partecipazione del Rettore della LIUC Federico Visconti.

L’appuntamento è alle ore 17.00 in Sala Ferrovie dello Stato B2 all’interno della Fiera di Rimini. Titolo dell’edizione del Meeting di quest’anno: “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Tutti gli eventi potranno essere seguiti anche online.

Il Rettore della LIUC (che già nel 2019 aveva partecipato ad un incontro del Meeting) dialogherà con Anna Castelli (Direttore Risorse Umane di Beta 80 Group), Marco Ceresa (Group Chief Executive Officer Randstad Italia), Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis), Mario Mezzanzanica (Professore di Computer Science and Engineering, Università Milano Bicocca, Dipartimento Lavoro Fondazione per la Sussidiarietà). Modera Massimo Ferlini, Presidente Fondazione Welfare Ambrosiano, Dipartimento Lavoro Fondazione per la Sussidiarietà.

Spunto di riflessione sarà uno studio a cura di Randstad e Fondazione per la Sussidiarietà, che analizza il bagaglio formativo dei laureati in uscita dal sistema universitario nazionale, in termini di conoscenze professionali, digitali e soft skill.