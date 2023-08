Conto alla rovescia per la prima edizione di “Luino in giallo“

Una “prima“ importante sul piano culturale per Luino: il 26 e 27 agosto si terrà in città il Festival letterario “Luino in giallo” – prima edizione – che si terrà il 26 e 27 agosto, un festival del giallo-noir-thriller come annuncia l’amministrazione comunale che ha tenuto a battesimo l’evento.

Il festival prende corpo grazie alla collaborazione instaurata tra il Comune di Luino e lo scrittore milanese di gialli-noir Gino Marchitelli, organizzatore di eventi e direttore artistico dei festival Maggio in Giallo (9^ edizione che si è tenuta a maggio-giugno 2023 nel Sud Milano), Terre Messapiche Salento in Noir contro le mafie (7^ edizione che si è tenuta a luglio 2023 nei comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni e Ostuni in provincia di Brindisi) e Giallo Verbania – E’ stato il maggiordomo che ha visto la seconda edizione di grande successo, presso la biblioteca di Verbania, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nel marzo del 2023. Il festival nasce dall’idea di divulgare e far conoscere a lettrici e lettori, nonché a operatori della cultura, l’enorme qualità degli autori e autrici di genere, soprattutto italiani. Grandi firme e grandi personaggi che incontrano il pubblico per appassionare al noir di denuncia sociale. Questo genere letterario è diventato nel corso degli ultimi 15-20 anni un riferimento letterario e sociale di grande importanza.

La trasposizione televisiva dei grandi romanzi di scrittori come Camilleri (Il commissario Montalbano) e Valerio Varesi (Il commissario Soneri) hanno dato lustro, diffusione e conoscenza a personaggi, che indagano contro crimine, che sono diventati importanti nella quotidianità di tutti noi. Nei festival precedentemente indicati, Marchitelli è riuscito a coinvolgere e portare all’incontro con gli appassionati oltre centocinquanta autrici e autori, dai più famosi a esordienti che nel tempo si sono ritagliati uno spazio importante nella letteratura investigativa.

Si è avuto modi di conoscere, Alessandro Robecchi, Piergiorgio Pulixi, Gabriella Genisi, Bruno Morchio, Enrico Pandiani, Enrico Fovanna, Bruno Vallepiano, Adele Marini, Rosa Teruzzi, Valerio Varesi e decine di altre “penne” importanti del noir. Tutto questo grazie al fatto che Marchitelli, autore di ben 17 opere letterarie, ha avuto modo di conoscere gli altri autori e autrici e nel tempo ha consolidato rapporti di scambio e collaborazione molto importanti che consentono la creazione di eventi di alto livello letterario a costi contenuti per le amministrazioni comunali. Da qui l’idea, visto il festival già in atto sulla sponda “piemontese”, di offrire un evento importante, in una sua prima edizione, anche a Luino e i centri lacustri della sponda “lombarda”. Il festival vedrà, in questo primo anno sperimentale, la presenza di autori e autrici di alto livello e di un’autrice interessante di racconti, dello stesso comune di Luino, Patrizia Rota già presente in numerose antologie “Delitti di lago”. Incontreremo Giorgio Maimone, ex giornalista ed esperto di musica, con il suo romanzo Macerie scritto insieme alla ex giornalista di radiopopolare Erica Arosio, lo svizzero Dario Galimberti, architetto nella vita e scrittore di gialli a taglio storico molto interessanti, Patrizia Rota, Rosa Teruzzi capo redattore della trasmissione Quarto Grado e ideatrice delle investigatrici del Giambellino, Valerio Varesi tradotto in decine di paesi e infine lo stesso Marchitelli con il suo ultimo lavoro ambientato sul Lago Maggiore.

L’evento si svolgerà nei giorni di sabato 26 e domenica 27 agosto a partire dalle ore 17.30 presso la splendida cornice di Palazzo Verbania. Patrizia Rota, Gino Marchitelli, Giorgio Maimone e Marta Alice Marchitelli condurranno le interviste alle autrici e agli autori. L’ingresso è libero e sarà possibile acquistare i libri della rassegna che saranno esposti in loco. A questo punto non possiamo che augurarvi di partecipare e vivere questa magnifica iniziativa del “brivido” a Luino sul finire del caldo agosto 2023. Assessorato alla Cultura Comune di Luino