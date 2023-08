Controlli tra Gallarate e Basso Verbano, i Carabinieri denunciano nove persone

Nel weekend appena trascorso, tra venerdì 18 e domenica 20 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno denunciato in tutto nove persone, nel corso di un’operazione di controllo organizzata per garantire la sicurezza sia dei cittadini sia dei turisti.

I militari infatti hanno agito sia a Gallarate città, sia nelle località della sponda lombarda del Basso Verbano (Angera, Sesto Calende ma anche Somma Lombardo sul fiume Ticino) che in questo periodo registrano un notevole afflusso di vacanzieri e gitanti.

Nel corso della loro attività i Carabinieri hanno controllato oltre trenta veicoli e una settantina di persone: è stato così possibile intercettare due automobilisti che si erano messi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 (il limite è 0,5 g/L). Sempre i controlli stradali hanno permesso di fermare due cittadini stranieri con patenti internazionali irregolari.

In un caso la denuncia è scattata ai danni di un pregiudicato: l’uomo è posto agli arresti domiciliari ma è stato trovato lontano da casa al di fuori degli orari previsti. Altre due persone hanno infranto il provvedimento del cosiddetto “Daspo urbano”: si trovavano infatti a Gallarate nonostante un divieto a fare ritorno in città.

Gli ultimi casi riguardano due persone che si sono rifiutate di dare le proprie generalità in occasione di un controllo e sono state trovate in possesso di un machete (l’arma è stata sequestrata dai Carabinieri). Infine tre giovani, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale sono stati segnalati al Prefetto per questo motivo.