Coppie aggredite a sassate e pugni in via Da Vinci a Gallarate, identificati i responsabili

A distanza di due mesi e mezzo, sono stati identificati e denunciati i presunti autori dell’aggressione avvenuta il 23 maggio scorso in via Leonardo Da Vinci a Gallarate, un episodio che avevamo raccontato proprio con la voce delle vittime, una famiglia sorpresa al rientro a casa.

Era il 23 maggio: verso le ore 23:00 la famiglia – lui, lei e i suoceri – rientravano da una serata al ristorante: in Via Leonardo da Vinci erano stati avvicinati da tre giovani che senza alcun apparente motivo avevano cercato lo scontro. I due uomini (29 e 58 anni) avevano cercato di allontanarli con calma, ma erano stati bersagliati con grosse pietre raccolte in terra da un’aiuola e poi erano stati presi a pugni. I due uomini, a causa dei colpi ricevuti erano costretti a farsi medicare presso il pronto soccorso del locale nosocomio, dove gli venivano diagnosticare lesioni personali guaribili in cinque giorni.

Grazie alle precise descrizioni fornite dagli aggrediti ed allo spirito di osservazione dei poliziotti del Commissariato di Gallarate, gli autori delle lesioni sono stati identificati: si tratta di un maggiorenne e di due fratelli minorenni residenti in zona.

Come ha fatto la Polizia a trovarli?

Gli stessi, dopo circa un mese si sono resi responsabili di una rapina impropria in danno di un esercizio commerciale gallaratese a seguito della quale venivano identificati e denunciati. In tale circostanza i poliziotti del Commissariato retto dal vicequestore aggiunto Luigi Marsico hanno riconosciuto i loro tatuaggi per quelli indicati dagli aggrediti in Via Leonardo da Vinci, che poi li hanno anche riconosciuti in fotografia.

Ora, i due fratelli minorenni e il maggiorenne dovranno rispondere anche del reato di lesioni personali dolose, aggravate dal fatto di avere commesso tale reato in più persone riunite. Per questo sono stati denunciati a piede libero. Il maggiorenne peraltro è invece già in carcere per altri fatti.

Sconosciuto è rimasto per adesso il motivo dell’aggressione ma verosimilmente si è trattato di un semplice scambio di persona da parte degli aggressori.