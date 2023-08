Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto dal 18 al 20 agosto

Sagre, feste, musica e cinema sotto le stelle. L’estate continua e non mancano sul territorio gli appuntamenti all’aria aperta, approfittando anche del bel tempo che ci accompagnerà per tutto il fine settimana. È questo anche uno dei momenti migliori per scoprire la natura, la storia e il paesaggio della nostra provincia e per sentirsi in vacanza senza andare troppo lontano da casa (Scopri l’Estate nel Varesotto). Nel weekend sono tante le occasioni per trascorrere il tempo in compagnia, tra prodotti tipici e feste a tema. Ecco gli eventi in programma a Varese e nel Varesotto:

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Visita alla Grotta Remeron verso il cuore della Terra e risalita in superficie per un pranzo gustosissimo al Ristorante Colonia Rossi. L’appuntamento è per il 19 e 20 agosto. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Voglia di Paella e Sangria? La Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato per il ventunesimo anno l’ormai tradizionale festa con il tipico piatto che profuma di Spagna. Dopo l’enorme successo degli anni scorsi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, nelle serate del 19/20 e 26/27 agosto potrete assaggiare una buonissima Paella alla valenciana. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Una giornata dedicata all’arte e al riciclo per promuovere la consapevolezza ambientale e trasformare pezzi non più utilizzati in espressione creativa. Organizzato da Cascina Nazè, Trash to Tresure è un evento a ingresso libero e gratuito dedicato a grandi e piccini con tanti laboratori e workshop in programma per tutta la giornata di domenica 20 agosto. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Da venerdì 18 a domenica 20 agosto, Piazza Luraschi e Piazza S. Ambrogio ospiteranno il festival del cibo da strada per eccellenza, Rolling Truck Street Food Festival, per un viaggio tra i sapori delle cucine di tutto il mondo, con l’immancabile birra artigianale. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

FESTE E SAGRE

SACRO MONTE (VA) – La funicolare, l’impianto che porta al Sacro Monte di Varese sarà aperto ad agosto tutti i weekend, sabato e domenica, compresi i giorni festivi. Gli orari delle partenze sono: una corsa ogni 10 minuti dalle 10 del mattino alle ore 18. È gratuita. Tutte le informazioni

SCHIRANNA – Continua la Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese che sarà aperta tutto il weekend, a Ferragosto ricco menù. In particolare venerdì sera appuntamento organizzato con le Cantine Coopuf con il cantautore varesino di Indie Rock Biava, a seguire la musica di dj Spiz e Mr Marshmallow. Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Formaggi e vini della Provincia di Varese vi aspetteranno sabato 19 agosto a partire dalle 16 a Cuasso al Monte, presso gli orti al parco murante. Tutte le informazioni

CUVIO – Sabato 19 e domenica 20 un week-end con le specialità gastronomiche della tradizione valcuviana. Al termine delle grandi feste estive, a Cuvio, è giunto il momento dei buongustai. La Pro Loco di Cuvio ha mantenuto il tradizionale nome di Festa del villeggiante per questa sagra che era nata negli anni cinquanta quale simbolico saluto, nonché arrivederci, ai numerosi villeggianti pronti a ritornare in città al termine della loro permanenza nei nostri borghi. Tutte le informazioni

ARTE, MUSICA, MOSTRE E LUOGHI DA VISITARE

TAINO

La musica dei Rockets atterra a Taino un’imperdibile serata di musica. Venerdì 18 agosto, ore 21, l’iconico quintetto francese – famoso in tutto il mondo per le atmosfere fantascientifiche che ha hanno caratterizzato celebri brani rock e disco come Galactica, Electric Delight e On the Road Again – sarà in concerto al Parco Comunale di Taino. L’articolo

CASALZUIGNO – Sulla scia della delicata raffinatezza della chitarra, la rassegna MusiCuvia si sposta dall’intima quiete della piccola chiesa rurale alla grandiosa scenografia barocca di Villa Bozzolo di Casalzuigno, con un concerto ispirato all’amore nelle sue molteplici forme, declinandolo in altrettante e composite armonie. Domenica 20 agosto alle ore 20.30 sarà protagonista il quartetto vocale Gaudentes Musici. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Le note dei Pink Floyd “in veste classica” risuoneranno all’alba in riva al lago di Varese. Torna l’apprezzato appuntamento con il concerto all’alba sul lungolago a Gavirate. Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – L’edizione 2023 di Veddasca Sound arriva alle ferie di Ferragosto con il rush finale della rassegna musicale più ampia e diffusa di tutta la già vasta programmazione estiva maccagnese. (foto Elena De Vincenti) La sezione Musica nei borghi si sposta il 20 agosto da Biegno a Graglio. L’articolo

CINEMA E TEATRO

VARESE – Continuano gli appuntamenti sotto le stelle di Esterno Notte, la rassegna organizzata da Filmstudio 90 con proiezioni ai Giardini Estensi di Varese ma non solo. In programma per il lungo fine settimana di Ferragosto tante pellicole imperdibili. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 19 agosto alle ore 21.30 l’arena all’aperto di Villa Calcaterra ospita una serata di cinema sotto le stelle per famiglie e bambini con la proiezione di film di animazione “Sing 2 – Sempre più forti” di Garth Jennings.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata. La partecipazione è per tutti gratuita.

ANGERA – La rassegna Esterno Notte vi aspetta con l’ultima proiezione a Capronno di Angera dove, venerdì 18 agosto, è in programma una proiezione sotto le stelle, il film “Il ritratto del duca”. Appuntamento alle 21 alle ex scuole.

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 18, 19 e 20 agosto sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti

ESTATE NEL VARESOTTO – Cerchi un’idea per una gita o un itinerario a pochi passi da casa? Visita il nostro speciale dedicato all’Estate nel Varesotto