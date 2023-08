Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto dall’11 al 13 agosto

Un fine settimana che porta direttamente a Ferragosto. A Varese e nel Varesotto le opportunità per vivere le giornate e le sere d’estate sono tante e diverse, dalle sagre, tra lago e montagna, o per sentieri e piste ciclopedonali. Senza dimenticare un bel tuffo nel lago.

Al Campo dei Fiori di Varese è iniziata la Festa della Montagna degli Alpini con menù gustoso e tante iniziative. Sul Lago Maggiore c’è l’imbarazzo della scelta: le cucine sono aperte da Porto Valtravaglia, a Germignaga a Ispra con tanti piatti delle tradizione, musica dal vivo e dj set. Tornano le visite guidate alla Grotta del Remeron, mentre per chi vuole vedere le stelle la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” ha organizzato una serata speciale a Villa Toeplitz per sabato sera. Il tutto aspettando i fuochi d’artificio del 15 agosto.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Visita alla Grotta Remeron verso il cuore della Terra e risalita in superficie per un pranzo con carne alla griglia e altre specialità alla brace al Ristorante Colonia Rossi. L’appuntamento è per il 12 e 13 agosto. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga il Ferragosto arriva prima: dall’11 al 13 agosto, nella splendida cornice di Via Cadorna, tre giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento con il Ferragosto Germignaghese. Tutte le informazioni

ISPRA – Iniziano i festeggiamenti per Ferragosto: dal 12 al 15 agosto, sul lungolago, tanta musica, divertimento e prelibatezze culinarie. Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – Da venerdì 11 a domenica 13 agosto, il festival del cibo da strada per eccellenza Rolling Truck Street Food torna sul Lago Maggiore, con specialità da tutto il mondo, musica, birre artigianali e tanto divertimento. Tutte le informazioni

TRADATE – Cenare sotto le stelle cadenti con le prelibatezze che avete preparato per l’occasione; il tutto sulle note della della HarpBeat Orchestra. Al Parco Pineta, il 12 agosto, vi aspetta un pic nic speciale. Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CAMPO DEI FIORI (VA) – Impegno, amicizia e solidarietà sono il motore della Gruppo Alpini di Varese che dal 10 al 15 luglio (pranzo e cena, Ferragosto solo pranzo) organizzano la Festa della Montagna. Il ricavato all’associazione Ail Varese Odv. Tanti gli eventi in programma durante la 5 giorni. Si può raggiungere la festa solo in navetta, partenza del palazzetto di Varese. Tutte le informazioni

SACRO MONTE (VA) – La funicolare, l’impianto che porta al Sacro Monte di Varese sarà aperto ad agosto tutti i weekend, sabato e domenica, compresi i giorni festivi (14 e 15 agosto). Gli orari delle partenze sono: una corsa ogni 10 minuti dalle 10 del mattino alle ore 18. È gratuita. Tutte le informazioni

SCHIRANNA – Continua la Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese che sarà aperta tutto il weekend, a Ferragosto ricco menù. In particolare venerdì sera appuntamento organizzato con le Cantine Coopuf con il cantautore varesino di Indie Rock Biava, a seguire la musica di dj Spiz e Mr Marshmallow. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Buon cibo, intrattenimento per i bimbi, auto storiche, benedizione delle barche, musica e lo spettacolo pirotecnico. È davvero ricco il programma della manifestazione che prenderà il via sabato 12 agosto nel comune sul Lago Maggiore e si chiuderà a Ferragosto con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Tutte le informazioni

SASSO DEL FERRO, LAVENO MOMBELLO – Il 15 agosto la funivia del Lago Maggiore farà un apertura straordinaria con corse a salire fino alle ore 22:00 e corse a scendere dopo i fuochi.

RANCO – Un lungo weekend di appuntamenti, aspettando il Ferragosto in riva al Lago Maggiore. A Ranco torna una delle manifestazioni più attese e partecipate, il Ferragosto sotto il salice, sagra che si svolge ogni anno ai giardini Rodari. Organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di molti volontari, la festa ranchese è giunta quest’anno alla 46esima edizione. Tutte le informazioni

VALGANNA – Al Prato Airolo di Ganna tornano i tradizionali eventi di mezza estate organizzati dalla Pro Loco di Valganna. Domenica 13 agosto la 6° Sagra dello Gnocco Fritto, il 15 agosto con il 22° Ferragosto in Valganna che porrà al centro dell’attenzione culinaria il fritto misto. Entrambe le feste, che si terranno anche in caso di maltempo, prevedono l’apertura dello stand gastronomico alle ore 12.30 e alle ore 19.30 e l’inizio della serata danzante con dj alle ore 21.

VEDANO OLONA – Volontari Amevo al lavoro per organizzare la Sagra di Rocco, tradizionale appuntamento che anima l’estate vedanese, per martedì 16 agosto. Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Per chi non è in vacanza e per tutti quelli che amano ballare, il Comune di Viggiù e la Filarmonica Puccini organizzano per lunedì 14 agosto FerraDisco un pomeriggio di musica con il djset di Street Radio Station. L’appuntamento con i grandi successi di musica disco e non solo è alle 18 in piazza Albinola. Tutte le informazioni

INCONTRI

SANT’AMBROGIO (VA) – La Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” organizza un’osservazione pubblica del fenomeno presso il grande parco di Villa Toeplitz, nel rione Sant’Ambrogio a Varese, nella serata di massima visibilità: sabato 12 agosto a partire dalle ore 21. Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – L’Orchestra della Svizzera Italiana in concerto a Villa Cagnola. Sarà l’OSI quest’anno ad aprire la rassegna estiva Ticino DOCG. Appuntamento sabato 12 agosto. Tutto il programma.

VIGGIÙ – “Feriae Augusti. Nettare, ambrosia e pappa col pomodoro” è il titolo di un appuntamento culturale organizzato in vista del Ferragosto dall’Amministrazione comunale di Viggiù. Un viaggio nell’affascinante mondo del cibo, tra musica e paroloe. Domenica 13 agosto. Tutte le informazioni

ARTE, MOSTRE E LUOGHI DA VISITARE

Dal lago alla montagna, dalla storia all’arte, a piedi o in bicicletta, nel weekend e a Ferragosto la provincia di Varese apre i suoi gioielli. Tra Sacro Monte, eremo di Santa Caterina, monastero di Torba, Villa e Collezione Panza, Besano e Monte San Giorgio c’è solamente l’imbarazzo della scelta per chi vuole passare la festa d’estate alla scoperta di arte, storia e natura.

In particolare, Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, propone una serie di iniziative dedicate proprio alla giornata del 15 agosto per far conoscere i tesori e le bellezze del territorio varesino. Tutto il programma

CINEMA E TEATRO

VARESE – Continuano gli appuntamenti sotto le stelle di Esterno Notte, la rassegna organizzata da Filmstudio 90 con proiezioni ai Giardini Estensi di Varese ma non solo. In programma per il lungo fine settimana di Ferragosto tante pellicole imperdibili. Tutte le informazioni

VARESE – Al Multisala Impero di Varese venerdì 11 agosto c’è l’anteprima del film Last Show. Delizioso film indiano, candidato agli Oscar 2023, ricorda le atmosfere di Nuovo Cinema Paradiso e uscirà regolarmente sugli schermi il 23 agosto. Il film partecipa all’iniziativa Cinema Revolution, per cui il biglietto d’ingresso, anche per l’anteprima, sarà di 3,50 euro. Tutte le informazioni

SPORT

MALNATE – Il Comune di Malnate propone per il 12 (e il 26 agosto) due facili e piacevoli escursioni adatte a tutti per andare alla scoperta di luoghi belli e insoliti del nostro territorio in compagnia di guide esperte di storia locale. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Sabato 12 agosto la Canottieri Porto Ceresio festeggia i suoi primi 65 anni di storia dalla fondazione e per l’occasione offrirà a residenti e turisti un evento inedito e molto suggestivo. Tutte le informazioni

