Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 25, 26, 27 agosto

Sagre e feste colorano tutta la provincia tra sangria, arrosticini e birra a volontà. È l’ultimo weekend alla Schiranna con la Festa dell’Unità: ospiti Galimberti, Gori e Benifei mentre ad Angera è un fine settimana di musica, polenta e divertimento con la festa ai Baranzit.

Attenzione per il fine settimana è previsto maltempo e alcuni eventi potrebbero essere rimandati o modificati, qui trovate una selezione degli appuntamenti annunciati ma vi invitiamo a consultare anche le pagine degli organizzatori.

METEO – Il grande caldo ha le ore contate: in arrivo piogge e brusco abbassamento delle temperature. La perturbazione atlantica in arrivo porterà forti temporali che attraverseranno tutto il nord Italia – Leggi le previsioni

EVENTI

TEMPO LIBERO – Come in vacanza senza andare lontano, l’estate nel Varesotto è ancora ricca. Dai pic nic alle biciclettate, dalle escursioni a piedi al cinema sotto le stelle e poi spiagge, sagre, street food e molto altro per trascorrere le ultime giornate d’agosto come turisti – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimo weekend alla Schiranna con la Festa dell’Unità: ospiti Galimberti, Gori e Benifei. Ultimo fine settimana all’insegna del dibattito politico in vista delle elezioni europee ma anche per parlare di fondi PNRR – Tutte le informazioni

VARESE – Ippodromo di Varese, una corsa in ricordo di Bruno Arena dei Fichi d’India. Il comico era un appassionato di galoppo. La corsa a lui dedicata si terrà sabato 26 agosto nella serata del Gran Premio Città di Varese, la gara più attesa dell’anno giunta alla 72a edizione – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Una notte per scoprire le stelle in uno dei parchi più belli di Lombardia. Una cena nel parco, un’osservazione guidata e poi anche la possibilità di dormire nel parco di Villa Annoni, tutta la notte sotto le stelle – Tutte le informazioni

MERIDE – Sulle tracce dei fossili: museo diffuso sul Monte San Giorgio da Meride a Serpiano. L’inaugurazione avverrà sabato 26 agosto. Il ritrovo in piazza Mastri a Meride – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – La Traversata Arona Angera compie trent’anni. Appuntamento il 27 agosto. L’iniziativa sostiene le attività di Swim4Parkinson – Tutte le informazioni

LOCARNO – La sfida degli chef: a Locarno il Campionato ticinese del risotto. La gara è organizzata da GastroLagoMaggiore e Valli, in collaborazione con Ticino a Tavola. Appuntamento in Piazza Grande – Tutte le informazioni

MALNATE – VARESE – Una passeggiata per famiglie da Sant’Anna ai Mulini di Gurone. Promossa dalla Città dei bambini di Malnate, l’escursione prevista per la mattinata di sabato 26 agosto è condotta da Guide esperte di Storia Locale – Tutte le informazioni

FERRERA DI VARESE – Acqua, legami ancestrali e messaggi della natura: una full immersion nel bosco per ritrovare se stessi. “Canti nel bosco” è un’esperienza immersiva e un’importante opportunità di ascolto e crescita personale lungo le vie del Marorabbia. Il 25 e 26 agosto appuntamento alle cascate di Ferrera con pernottamento nel bosco – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

ANGERA – Musica, polenta e divertimento: torna la festa ai Baranzit di Angera. Dal 24 al 27 agosto il parco di via Volturno ospita la tradizionale festa estiva del rione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Gurone in Festa: 10 giorni di divertimenti. Venerdì 25 agosto prenderà il via la tradizionale manifestazione all’oratorio, che si concluderà il 3 settembre – Tutte le informazioni

BRINZIO – Pit beef e arrosticini, a Brinzio la festa degli Alpini è più buona. Non solo polenta e salamelle: la festa al parco Piccinelli propone anche piatti particolari – Tutte le informazioni

COMERIO – Arte, musica e buon cibo: torna la festa della Filarmonica di Comerio. Quest’anno propone la visita guidata gratuita di un gioiello poco noto del territorio: la Chiesa romanica di S. Ambrogio a Barasso – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Gli Alpini di Gallarate aprono la loro festa a Casorate, con musica e buon cibo. Polenta, ma anche la paella e gli gnocchi: una bella proposta per due weekend di fila – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago tutti i sapori di Spagna con la sagra della paella e sangria. Voglia di Paella e Sangria? La Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato per il ventunesimo anno l’ormai tradizionale festa con il tipico piatto che profuma di Spagna – Tutte le informazioni

CUNARDO – Il Cunardo Beer Festival torna alla Baita del Fondista. Musica, cibo e buona birra dai migliori birrifici artigianali vi aspettano per una tre giorni in allegria. Appuntamento all’area feste di via per Bedero – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GAVIRATE – Viva Magenta al Chiostro di Voltorre. Dopo il Palazzo Verbania di Luino anche il chiostro lo spazio espositivo di Gavirate si è tinto del colore Rosso Magenta – Tutte le informazioni

VARESE – “Metamorphosis”, al Sacro Monte la mostra fotografica di Erika Zolli. L’esposizione fa parte della rassegna espositiva “Arte in Simbiosi” e sarà visitabile il sabato e la domenica dal 5 al 27 agosto alla Location Camponovo – Tutte le informazioni

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – La mostra fotografica “Tracce d’uomo” si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del 150 ° anniversario dalla morte del pittore di Montegrino Giovanni Carnovali detto “Il Piccio” – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Ai Giardini Estensi una traviata “liberty” chiude il Varese Estense festival. La regista e direttrice artistica del festival Serena Nardi racconta lo spettacolo del Venerdì 25 agosto ai Giardini estensi – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Le note dei Beatles all’alba a Bisuschio con il Gruppo Caronte. Appuntamento alle ore 5.30 di domenica 27 agosto al campo sportivo per l’evento organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale – Tutte le informazioni

MUSICA – Sul lungolago di Luino un omaggio a Vasco Rossi. L’appuntamento con i Sunrise è per venerdì 25 agosto alle 2 Tutte le informazioni 1 – Tutte le informazioni

COMERIO – La musica di Lucio Dalla in scena a Comerio. Appuntamento venerdì 25 agosto al parco di Villa Tatti. Uno spettacolo per aiutare la scuola materna – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Weekend di trekking e musica nella Valli del Piambello e del Verbano. Tre appuntamenti nell’ultimo fine settimana di agosto con “Interpretando Suoni e Luoghi” : concerti ed escursioni per conoscere il territorio circostante – Tutte le informazioni

MARNATE – Tu-night, a Marnate musica e personaggi notturni al parco ex-Mulino. L’evento è organizzato da Stradestorie e unirà musica e teatro in un’atmosfera suggestiva – Tutte le informazioni

LUINO – Il Grande Maestro Giancarlo Parodi in concerto a Luino. È il prossimo appuntamento della 43° Stagione “Antichi Organi, patrimonio d’Europa” – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

LAVENO MOMBELLO – “A Ritrovar le Storie”, a Laveno Mombello in scena il Teatro dell’Orsa. Lo spettacolo per tutti, a partire dai 5 anni d’età, sarà presentato nell’ambito del Festival Lago Incantato. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Gli appuntamenti di Esterno Notte in provincia di Varese dal 24 al 31 agosto. Le proposte della storica rassegna di cinema all’aperto organizzata dall’associazione culturale Filmstudio 90. Appuntamento ai Giardini Estensi di Varese e in diversi comuni della nostra bella provincia – Tutte le informazioni

INCONTRI

LUINO – A Luino una serata dedicata a Carlo Maria Martini. Relatore sarà Marco Vergottini, teologo e uno dei massimi esperti del pensiero martiniano, moderatore della serata Alessandro Franzetti – Tutte le informazioni

NATURA

OGGIONA SANTO STEFANO – “Camminata Alpina” organizzata dal Gruppo di Oggiona con Santo Stefano. Appuntamento il 27 agosto per un percorso di 5 chilometri – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

GAVIRATE– Quater pass per Gavirà: domenica 27 agosto di corsa per sostenere il Progetto Rughe. I proventi della corsa saranno a favore di Progetto Rughe, per i laboratori e gli interventi a favore delle famiglie con persone affette da Alzheimer – Tutte le informazioni

VARESE – Il canile di Varese presenta il calendario 2024 e la mostra fotografica alla Ubik di Varese. Tutti i proventi derivanti dalle vendite saranno utilizzati per fornire cure, cibo e rifugio ai cani in cerca di adozione – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 25, 26 e 27 agosto. Musica, concerti, teatro e feste: gli appuntamenti del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti