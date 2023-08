Da 60 anni in vacanza a Cesenatico, premiata dal sindaco una 103enne di Busto Arsizio

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli – come scritto da CesenaNotizie.net (leggi qui) – ha premiato la signora Alessandrina Lini con due targhe davvero speciali. Una per i 103 anni compiuti l’11 luglio scorso; la seconda legata alla città della riviera Romagnola visto che Sandra – come la chiamano tutti – sceglie di passare le sue estati a Cesenatico da oltre 60 anni, un record assoluto per quanto riguarda la fedeltà vacanziera.

« Sandra – ha scritto il sindaco di Cesenatico in un post – è una simpatica signora di 103 anni che vive a Busto Arsizio. Il suo compleanno é stato l’11 luglio e oltre ad averle fatto gli auguri in ritardo, l’ho ringraziata: Sandra viene in vacanza a Cesenatico da oltre 60 anni. Pensateci, ha passato più estati con noi che nella sua città natale! Grazie all’Hotel Marilinda per averci segnalato questa bellissima storia, e grazie a Sandre per la fiducia. Ci rivediamo il prossimo anno, stessa spiaggia e stesso mare!».