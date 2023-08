Da giovedì 31 agosto per tre settimane senso unico alternato in via Campigli a Varese

Via Campigli torna a senso unico alternato, per i lavori necessari per mettere in sicurezza il versante franato nel 2022 con crollo del muro di contenimento sotto villa Paradeisos.

I lavori inizieranno il 31 agosto: nel periodo fino al 22 settembre verrà istituto appunto il senso unico alternato, che sarà regolato da semaforo di cantiere, con limite di velocità di 30 km/h nella sezione di strada interessata, dal civico 34 al civico 53 della via in zona residenziale.

La gestione della viabilità, su base di ordinanza del Comune, è demandata all’impresa che ha in carico l’intervento.

Il crollo del muro di contenimento – di proprietà privata – era stato anche oggetto di una interrogazione in consiglio comunale pochi giorni dopo l’evento franoso dell’8 dicembre 2022 per i disagi che aveva comportato in quella prima fase.