Da Instagram al teatro Antico di Taormina: il giovane di Gallarate Marco Pangallo ha debuttato nel mondo della lirica

Il 19agosto 2023 rimarrà una data cerchiata in rosso sul calendario della vita di Marco Pangallo. Nato, cresciuto e residente a Gallarate, 22 anni ( a dicembre nel compirà 23) è salito per la prima volta su un palcoscenico prestigioso per un ruolo nella Tosca di Puccini. Non un parte da protagonista ma quello di Sciarrone, uno dei fidi del cattivo Scarpia : « Una parte tecnicamente di grande valore perchè costruita da ripetuti ingressi, che richiedono grande concentrazione per mantenere elevato il pathos in scena».

Marco Pangallo si è preparato tutta l’estate: «Da giugno, quando mi è arrivata la proposta, ho studiato ogni giorno la mia parte, il ritmo dell’orchestra, le entrate e le uscite di scena. Ero in un cast di livello, con cantanti lirici che si esibiscono in tutto il mondo, in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia, il teatro Antico di Taormina».

Per Marco è stato l’esordio nel mondo professionistico, un traguardo che ha costruito passo passo sin dall’infanzia: « Ho iniziato a cantare nel coro delle voci bianche della corale Arnatese diretta da Monica Ballabio. Ho vissuto esperienze molto belle e di grande livello. Lì è nata la mia passione per la lirica».

Un amore che Matteo ha continuato a coltivare al liceo musicale Baush di Busto e poi al Conservatorio Verdi di Milano che : « Per noi cantanti lirici è il tempio del canto».

A portare Matteo Pangallo nel teatro di Taormina, però, è stata la sua attività di “Operainfluencer”: « Avendo del tempo libero – racconta Matteo – ho aperto il mio profilo su Instagram dove racconto in modo molto divulgativo e facile, le storie delle opere. Ogni volta inizio con : “Ma lo sapevi che…” e poi racconto l’opera in modo accattivante, per un pubblico inesperto, che non si è mai avvicinato a questo tipo di arte. Devo dive che ho riscosso subito un grande successo. Oggi ho poco meno di 5000 follower ma i miei reels hanno anche 50.000 visualizzazioni. Mi chiedono collaborazioni teatri, produzioni, anche la maggiore casa editoriale nel campo della musica lirica. È un’attività che mi sta davvero dando soddisfazioni perchè vedo crescere l’interesse. Quando, a giugno, sono stato contattato dall’associazione che stava allestendo la Tosca è stato bellissimo. Avevo la mia prima occasione».

La serata del 19 agosto, quindi, Matteo ha debuttato nel mondo della lirica: « Ero terrorizzato. Poi mi sono concentrato sul mio percorso, sulla formazione, la tecnica e l’adrenalina ha fatto la sua parte. Un’esperienza bellissima che spero di poter rivivere ancora tantissime volte. Il rapporto con il pubblico è unico. Ma anche quello con i miei follower: vederli appassionare è esaltante».

Marco Pangallo baritono, attore e Operainfluencer

Instagram: marcopangallo_