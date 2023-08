Da Leonardo ai soccorsi del naufragio di Lisanza: Sesto Calende premia le sue eccellenze

Per il quarto anno consecutivo Sesto Calende insignisce le realtà e i cittadini sestesi con la benemerenza civica, il riconoscimento, dal nome “Premio città di Sesto Calende”, che l’amministrazione comunale conferisce a chi si è distinto nel corso dell’anno a favore della comunità. (foto d’archivio – edizione 2021)

La consegna delle benemerenze avverrà, come di consueto, in occasione della festa di “Sesto Città” di sabato 9 settembre, ore 11, nella sala consiliare del Municipio.

Quest’anno verranno premiati per le diverse categorie: lavoro, ricerca, arte e innovazione: Leonardo Elicotteri di Sesto Calende (con cui la Città ha organizzato una speciale giornata a maggio in occasione del centenario dell’aviazione militare, ndr).

volontariato, beneficenza e associazionismo: Delegazione di Sesto Calende della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT); Micaela Varalli e Don Dino Vanoli.

Cultura, sport e scuola: Maria Elisabetta Giordani, Marco Dalla Rosa, Alberto Brovelli, Marcello Brugnoni, Paolo Marcolin e il Palio Sestese.

«La novità di quest’anno – spiega il sindaco Giovanni Buzzi – sarà la contestuale consegna di un premio speciale alle persone che, nel momento drammatico della tragedia, hanno contribuito in modo determinante al salvataggio dei naufraghi sopravvissuti al tragico evento sul Lago Maggiore del 28 maggio scorso. Con l’occasione verrà inoltre consegnata una targa all’associazione Club ’73 Lentate Verbano, nella ricorrenza del cinquantesimo anno dalla fondazione e come ringraziamento della comunità sestese per il loro grande lavoro di volontariato».