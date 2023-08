Da Pavia ad Alberobello a piedi: i fratelli di Sesto Calende Cosimo e Stefano sono giunti a destinazione

Son arrivati in Puglia Stefano e Cosimo Locorotondo, partiti lo scorso 11 giugno da Sesto Calende per ricordare la madre morta tre anni fa.

Dopo 1538 chilometri, zaino in spalla, sono entrati ad Alberobello dove li ha accolti il Sindaco ed il Parroco della Basilica. Un’impresa realizzata in 56 giorni in memoria della madre che avrebbe quest’anno compiuto 100 anni.

Cosimo, volontario Lipu, insieme al fratello Stefano hanno camminato prima i sentieri della via Francigena, prima fino a Roma e poi in direzione Santa Maria di Leuca fermandosi nel paese natio proprio il 6 agosto, data di nascita della madre scomparsa di recete.

Conosciuti come abilissimi viandanti e punti di riferimento del Gruppo di cammino Sesto Calende, che ogni martedì e giovedì svolge attività di passeggio tra i verdi boschi del territorio lacustre, hanno raccontato la loro esperienza di viandanti pellegrini, raggiungendo Alberobello, dove sono nati, prima di trasferirci a Sesto Calende, nel 1964.