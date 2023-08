Da Varese arrivano i Tandoori: quattro ragazzi raccontano “il blocco” del quartiere

Una passione per l’hip hop nata in tenera età quella dei Tandoori, gruppo musicale varesino composto da quattro ragazzi del 2004 che si è concretizzata in un vero e proprio progetto musicale solo durante il Covid: “Ci siamo messi in gioco e abbiamo alzato il livello, iniziando a lavorare per creare la nostra musica. Una delle nostre famiglie ci ha messo a disposizione un garage e con un paio di mesi di lavoro lo abbiamo reso un vero e proprio studio”.

Tandoori, il nome del gruppo, è un tipico piatto di pollo indiano: “Abbiamo scelto questo nome perché ci ricorda una nostra storia strana e divertente”. Tra di loro, però, i Tandoori si conoscono anche con un altro nome, L682, ovvero le ultime quattro cifre del codice catastale del comune di Varese, ovvero una serie di 4 caratteri uguali che contraddistingue ogni Comune d’Italia.

“Per noi il rap è sinonimo di unione: durante il lockdown abbiamo iniziato a lavorare ai primi progetti rimanendo sempre in contatto e, tutt’oggi, è quel filo conduttore che ci indirizza verso un’unica via – raccontano i ragazzi – Ad oggi ci siamo posti l’obiettivo di creare un carattere unico nelle nostre canzoni e nell’ultimo periodo gli ascolti sono cresciuti sempre di più. Speriamo anche in futuro di collaborare con altri ragazzi della nostra città, con la nostra stessa passione, per portare in alto il nome di Varese”

“Lunga vita al blocco” è il loro ultimo singolo, una canzone che parla di identità e appartenenza e racconta la possibilità di uscire, fuggire, dal blocco del quartiere e alzare livello. Il gruppo è però già al lavoro per il nuovo album, Tandoori mixtape 2, in uscita a settembre 2023.