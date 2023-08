Dal 23 agosto la prima settimana di campagna abbonamenti della Pro Patria

A poco più di due settimane dall’inizio del campionato di Serie C, con il debutto il 3 settembre contro la Giana, inizia il conto alla rovescia per la campagna abbonamenti della Pro Patria.

Dalla prossima settimana i tifosi bianco-blu potranno infatti acquistare la nuova Pro Patria Card, sostitutiva di tutte quelle emesse nelle precedenti annate e indispensabile per sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione 2023/24.

Come comunicato dalla società sportiva di Busto Arsizio, i botteghini dello Stadio Speroni di Busto Arsizio saranno aperti mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto dalle ore 17.30 alle ore 19.

LE TARIFFE PER LA STAGIONE 2023/24

TRIBUNA CENTRALE

→ abbonamento € 380

→ biglietto € 25 → totale per 19 gare € 475

Con l’abbonamento il biglietto costa € 20

TRIBUNA LATERALE

→ abbonamento € 250

→ biglietto € 20 → totale per 19 gare € 380

Con l’abbonamento il biglietto costa € 13

DISTINTI

→ abbonamento € 150

→ biglietto € 15 → totale per 19 gare € 285

Con l’abbonamento il biglietto costa € 8

POPOLARI SCOPERTI

→ abbonamento € 100

→ biglietto € 10 → totale per 19 gare € 190

Con l’abbonamento il biglietto costa € 5

Continueranno poi le varie riduzioni su abbonamenti e biglietti che riguarderanno gli Over 65, i tigrotti (dai 10 ai 18 anni), mentre l’ingresso allo Stadio sarà gratuito per gli Under 10, ovvero i nati dopo il 1/01/2013.