Dal cibo degli dei a quello del futuro, a Viggiù un viaggio culturale tra abbondanza e carestia

“Feriae Augusti. Nettare, ambrosia e pappa col pomodoro” è il titolo di un appuntamento culturale organizzato in vista del Ferragosto dall’Amministrazione comunale di Viggiù.

L’appuntamento è per domenica 13 agosto alle 17,30 nella Sala Ottagonale di Villa Borromeo, e sarà l’occasione per un viaggio nell’affascinante mondo del cibo, da quello degli dei e quello dei nostri nonni, fino a quello fabbricato in laboratorio che forse mangeremo domani.

Scritto e narrato da Marta Ziggiotti Fontana, il racconto sarà accompagnato dalla musica di Fabio Sioli alle tastiere.

Ingresso libero e aperitivo finale offerto a tutti i presenti.